KIJK. De bizarre relatie tussen meesteroplichter Piet Van Haut en advocaat Jef Vermassen: “Hij is mijn echte vader”

HLN OriginalsOplichting, misbruik van vertrouwen, stalking, valse naamdracht, inmenging in openbare ambten. De waslijst aan misdrijven op het palmares van Piet Van Haut lijkt onophoudelijk. Toch zat de meesteroplichter tot nu toe amper 8 jaar vast. Van Haut laat graag uitschijnen dat hij dankzij vriendschappen met onder andere topadvocaat Jef Vermassen ongrijpbaar is voor justitie. In de vijfde aflevering van de HLN Original ‘De Grootste Meesteroplichter Ter Wereld’ zoeken we uit hoe Van Haut erin slaagt op vrije voeten te blijven. “Had ik voor alle dossiers veroordeeld moeten worden, ik zat voor 150 jaar vast.” Ontdek hieronder hoe Van Haut er keer op keer in slaagt om uit de armen van het gerecht te blijven.