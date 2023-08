KIJK. Conner Rousseau op Antwerp Pride: "Er is nog werk aan de winkel voordat iedereen zichzelf kan zijn”

Ambtenaren kunnen twee jaar minder zwaar werk uitoefenen met behoud loon

Federale ambtenaren kunnen in de toekomst tot vier jaar lichter werk uitoefenen en behouden daarbij in bepaalde gevallen de eerste twee jaar hun loon. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) dat eind vorige maand groen licht kreeg op de ministerraad, schrijft De Tijd. De bedoeling is om zo ambtenaren meer flexibiliteit te bieden en hun welzijn op de werkvloer te stimuleren.