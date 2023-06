KIJK. Bouchez krijgt duw bij verkeersruzie in Knokke: “Hij viel mij aan, ik bleef kalm”

Het incident vond zaterdag plaats op de Lippenslaan in Knokke, waar Bouchez regelmatig naartoe gaat. Op de video is te zien hoe Bouchez boos aan een fietser vraagt wat het probleem is. Daarop krijgt hij een stevige duw van de man. Wat verderop staat zijn vriendin te discussiëren. Wanneer ze terug naar de auto stapt, roept ze ‘vuile Vlamingen’. Het groepje jongeren dat de passage gefilmd heeft, lacht zich kapot.

Wat precies de aanleiding was voor de discussie valt niet uit de video af te leiden, maar volgens Bouchez hoorde hij plots een klap vanachter op zijn wagen. “Ik dacht eerst dat er een fietser tegen gereden was - ik had nochtans genoeg plaats gelaten zodat ze konden passeren. Daarop ben ik uitgestapt om te kijken wat er gebeurd was. De vrouw deed een boos handgebaar en reed verder, want het licht stond intussen op groen. Daarop heeft mijn vriendin het stuur overgenomen en zijn we achter hen aan gereden, want als er schade was aan de wagen moest ik natuurlijk wel de politie bellen. Aan het volgende rode licht zijn we uitgestapt, maar ik had zelfs de kans niet om te vragen wat er gebeurd was. De man deed meteen zijn bril af en gaf me een duw.” Bouchez duwt niet terug. “Ik weet dat ik in zo’n situatie kalm moet blijven als politicus.”

Ze meent dat niet. Wij komen allebei vaak en graag in Vlaanderen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez

Zijn vriendin was intussen naar de dame in kwestie gestapt. “Die mensen waren heel grof”, aldus Bouchez. “Ze riepen dat we vuile Walen waren en maar terug moesten gaan naar Wallonië. En ja, instinctief heeft zij dan hetzelfde teruggeroepen. Ze meent dat niet, want we komen allebei graag en vaak in Vlaanderen.” Bouchez zit ermee verveeld dat zijn vriendin te zien is in de video. “Ik werd aangevallen en bleef kalm. Ik hoop dat dat is wat mensen onthouden. En dat is moeilijk, niet reageren als je wordt uitgescholden. Maar mijn vriendin is geen publiek figuur (Demaret is gemeenteraadslid, red.). Ik hoop dat mensen haar met rust laten op sociale media. Het stemt me eerlijk gezegd triest dat dit nu weer overal zal opgepikt worden. De media moet zich eens bezinnen over wat dit met de mensen in kwestie doet.”

Volledig scherm Bouchez krijgt duw bij verkeersruzie in Knokke. © RV

Lees ook: