Kickbokser reageert voor het eerst op insinuaties na ontploffingen in Borgerhout: “Ik heb er niets mee te maken”

Als er in Borgerhout iets ontploft, valt regelmatig de naam van Jamal Ben Saddik. De Marokkaans-Belgische kickbokser reageert nu voor het eerst in de media op de insinuaties. “Ik heb er niets mee te maken”, klinkt het in ‘De Telegraaf’.

Onlangs waren er 3 aanslagen in 3 weken tijd tegen panden van de familie Ben Saddik:

Twee broers van Ben Saddik baatten in het verleden een belwinkel uit in het winkelpand van de Stenenbrug. Ze worden nu geviseerd omdat ze er met een (deel van een) lading cocaïne vandoor zouden zijn gegaan. Dat wordt niet gepikt in het drugsmilieu.

“De media weten er schijnbaar meer van dan ik”, klinkt het nu uit de mond van Ben Saddik. “Beschietingen en ontploffingen zijn bijna dagelijkse kost geworden in Antwerpen. Ik hoop dat er snel een oplossing komt, want dit is niet fijn voor de mensen die daar wonen.”

Ouderlijk huis doelwit

Onder meer het ouderlijk huis van Ben Saddik is al een doelwit geweest. “Natuurlijk heb ik mijn vader en moeder toen gevraagd of het goed met hen ging, maar voor de rest hebben we er niet over gepraat. Daar is geen reden voor.”

Sadik is een verdachte in het dossier van de gekraakte chatdienst Sky ECC. Daarvoor werd hij een jaar geleden aangehouden. De kickbokser zat toen ook een maand in de cel.

De Wever: “Oneerlijke strijd”

In een week tijd vonden er nu in Antwerpen vier aanslagen plaats. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert ontzet. “Ik herhaal mijn oproep dat het parket en de federale gerechtelijke politie een oneerlijke strijd voeren door een ernstig gebrek aan mensen en middelen. In tegenstelling tot wat ministers beweren, is de malaise op het terrein nog nooit zo groot geweest bij de federale politiediensten. De federale regering ziet de georganiseerde misdaad niet als een prioriteit. Ministers blijven het probleem afdoen als een Antwerps fenomeen. Dat is een duidelijke boodschap: de veiligheid van onze stad is in Brussel niet van tel.”

Districtsburgemeester: “Ik voel de angst ook”

Districtsburgemeester van Borgerhout Marij Preneel (Groen) ziet dat anders en benadrukt dat volgens haar het drugsgeweld zijn tol begint te eisen van de buurtbewoners. “Mensen in Borgerhout worden bang. Ik woon er zelf en voel de angst ook. Je kijkt al eens een keer extra rond op straat en denkt ondertussen twee keer na voor je ’s avonds op straat komt. Het geweld moet stoppen. Eén van de dingen die we al langer vragen als district is dat de Antwerpse politie opnieuw wijkagenten inzet. Mensen willen iemand die ze rechtstreeks kunnen aanspreken op straat.”