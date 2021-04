Kickbokser Jamal Ben Saddik is na 1,5 maand uit Antwerpse gevangenis: “Hij moest zelfs op de grond slapen”

Chimay lanceert nieuw bier

9:19 Chimay lanceert een nieuw bier, de Chimay 150, of de Chimay Groen. De trappistenbrouwer heeft al vier bieren in zijn assortiment: Chimay Goud, Chimay Rood, Chimay Trippel en Chimay Blauw. De Chimay 150 werd in 2012 al eens gebrouwen, toen ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de brouwerij. “Het bier was erg populair in 2012", legt marketing-manager Giselda Mercuri uit.