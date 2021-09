KI doet uitspraak over doorverwijzing verdachten aanslagen Brussel

ONZE OPINIE. Wie tweede verblijf koopt, doet dat niet voor jaarlijkse cadeautje van 705 euro. Schrappen dus, dat fiscale voordeel

6:30 Welkom in België! Waar de regen in de lucht een Belgische bevoegdheid is, maar eenmaal ze Vlaamse grond raakt Vlaamse materie wordt. Waar een vis in de Noordzee federale materie is, maar eenmaal aan land een Vlaamse is. Tot de vis wordt opgegeten, dan komt de federale overheid in het vizier. Want het gaat over voedselveiligheid.