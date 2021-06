KI beslist deze week over doorverwijzing verdachten aanslag 22 maart 2016

Showbizz De grote emoties van Lieve Blanc­quaert: “Ik was zo kwaad toen m’n dochter onterecht in de cel zat”

22 maart “Vroeger associeerde ik Zaventem met iets positiefs, sinds de aanslagen kan ik er niet snel genoeg weg zijn.” In de driedelige docureeks ‘En toen was het stil’ blikt fotografe Lieve Blancquaert (57) samen met ‘Beau Séjour’-regisseur Nathalie Basteyns terug op de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016. In het programma had ze intense gesprekken met getuigen, maar in dit interview kijkt ze naar de grote emoties in haar eigen leven. “Toen mijn zoon enkele dagen na zijn geboorte heel erg ziek werd, keerde ik mij van hem af.”