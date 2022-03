Khattabi wil dat België tegen opname gas en kernenergie in Europese taxonomie stemt

De Commissie werkt via een zogenoemde gedelegeerde handeling. Dat wil zeggen dat haar voorstel automatisch in werking treedt en vanaf 1 januari 2023 van toepassing is als het Europees Parlement of de Raad (de EU-lidstaten) geen formeel bezwaar aantekenen. Het is in die context dat minister Khattabi, die niet ingenomen is met de integratie van gas en kernenergie in de taxonomie, nu naar buiten treedt. "Het was nooit de bedoeling om in de taxonomie alle activiteiten op te nemen die nuttig of belangrijk kunnen zijn voor de transitie", zegt ze in een persbericht. "Integendeel, de taxonomie geeft richting aan duurzame financiering." Khattabi vindt dat de Commissie eigen, eerder aangenomen criteria tegenspreekt.