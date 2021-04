Keyware ontslaat CEO na dubieuze geldstromen naar topman

“De raad van bestuur van Keyware Technologies heeft op 14 april 2021 besloten om de jarenlange samenwerking met haar CEO definitief te beëindigen”, klinkt het in een persbericht. Vandervelde legt met onmiddellijke ingang al zijn mandaten van bestuurder in alle Keyware vennootschappen neer en treedt ook terug uit zijn rol als CEO.

Guido Van Der Schueren, de huidige voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, werd aangesteld als CEO ad interim. Stéphane Vandervelde heeft zich ertoe verbonden om de transitie in goede banen te leiden en zal, in afwachting van de komst van een nieuwe CEO, de CEO ad interim ondersteunen.

Oplichting

Keyware heeft zijn hoofdkwartier in Zaventem en biedt oplossingen aan voor elektronische betalingen. Het bedrijf werd in 2016 veroordeeld wegens oplichting met betaalterminals, maar in 2019 in beroep vrijgesproken omdat er geen bewijslast was.