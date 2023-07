Kevers baren fruittelers zorgen: “We weten niet waar het gaat eindigen”

Dit is waarom de zwaarst gestrafte pedofiel ooit nu al op vrije voeten is

De Antwerpse zakenman Pieter C. (68) had 400.000 bestanden met kinderporno op zijn computer staan en hij misbruikte zes kinderen voor de FBI hem ontmaskerde. Met 19 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling werd hij de zwaarst gestrafte pedofiel ooit in ons land. En toch is hij na 7 jaar weer op vrije voeten. Hoe kan zoiets? Wij konden de motivering van de rechtbank inkijken: dit is waarom Pieter C. nu al is vrijgelaten.