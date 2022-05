Ketting van 5.000 mensen langs Vesder uit solidariteit met slachtoffers overstromingen

De mensenketting werd aangevuld door 500 kajaks en 85.000 vlaggetjes. Een honderdtal stewards hielp bij het organiseren van de ketting. Diet Uytterhoeven, organisatrice van het evenement, laat weten dat eigenlijk op nog meer mensen gerekend was, zowat 10.000, maar dat alles zeer goed verlopen is.

De bedoeling van de actie was om steun te tonen voor de slachtoffers van de overstromingen. "Het was een moment van bezinning. Een stille herinnering met een teken aan de inwoners dat we die dag nooit zullen vergeten en hen nooit in de steek zullen laten."

Tien maanden na de overstromingen is de situatie immers nog altijd niet genormaliseerd. "Er is nog steeds veel nood aan hulp. We gaan evenementen organiseren om geld op te halen ter financiering van het renoveren van woningen. Er zijn vandaag nog steeds ploegen van vrijwilligers present op het terrein", aldus Uytterhoeven.

De actie kreeg de steun van twee Belgische bekende personen. Aan Franstalige kant was dat wielrenner Philippe Gilbert. “Op het moment dat ik aan de Ronde van Frankrijk deelnam, leverden de inwoners van de getroffen gebieden een moeilijke en heel andere strijd dan de mijne. We werden nog eens herinnerd aan de vernietigende kracht van de natuur. Mijn gedachten gingen vaak uit naar de slachtoffers van de ramp en ik steun hen van ganser harte. Door initiatieven als dit te steunen wil ik er mee voor zorgen dat de schade snel hersteld wordt en hoop ik de aandacht van de politici en het grote publiek op deze gebeurtenissen te blijven vestigen”, aldus Gilbert.

Aan Nederlandstalige kant ging het om fotografe Lieve Blancquaert. “De ramp in de vallei van de Vesder is niet te overzien. Maar wat nog erger is, is dat we er vandaag nog nauwelijks mee bezig zijn, ondanks alle beloftes van onze regeringsleiders. Het proces verloopt traag en moeilijk voor de mensen die getroffen zijn. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien en al wie het ziet beseft hoe dramatisch de gevolgen van dit verwoestende water zijn”, aldus Blancquaert.