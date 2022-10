Kersverse covoorzitster van Jong Groen (27) lijdt aan chronische ziekte: “Ik zit wellicht in de laatste tien jaar van mijn leven”

De kersverse covoorzitster van Jong Groen, Laura Schuyesmans (27), is chronisch ziek. In een interview met ‘De Krant van West-Vlaanderen’ vertelt ze vrijdag openhartig over haar kwelduivel en waarom ze zich ondanks haar ziekte toch intens politiek engageert. “Ik zit wellicht in de laatste tien jaar van mijn leven. Ik wil daarin het verschil maken voor de mensen die na mij komen", zegt ze.

Kilian Vandenhirtz (21) en Laura Schuyesmans (27) werden op 18 september, bij de verkiezing van een nieuw nationaal bestuur, door de leden van Jong Groen aangeduid als nieuwe covoorzitters van de partij. Vandenhirtz en Schuyesmans werkten de afgelopen twee jaar al intensief samen in het bestuur. Ze hebben allebei vooral een nauwe band met onderwijs. Schuyesmans stond voor de klas en Vandenhirtz volgt een educatieve master.

Syndroom van Ehlers-Danlos

Niet dat velen het weten, integendeel, maar het is straf dat de 27-jarige Laura uit Ieper, die in het dagelijkse leven voor Oxfam werkt, dit politieke engagement opneemt. Ze lijdt aan een chronische ziekte, die gepaard gaat met veel pijn en uitdagingen.



Bij ‘De Krant van West-Vlaanderen’ vertelt ze vrijdag voor het eerst over hoe haar leven in januari dooreen werd geschud. “Ik heb toen te horen gekregen dat ik aan het syndroom van Ehlers-Danlos lijd”, legt ze uit. Een uiterst zeldzame ziekte die inwerkt op gewrichten, bloedvaten en organen. “Ik ben destijds gestopt met tennis en gitaar door aanhoudende pijn aan mijn pols. Dat bleken de eerste symptomen. Al wist ik dat toen nog niet.”

Achteruit

Nu is de situatie alleen maar verergerd, en heeft ze constant pijn aan haar enkels, knieën en rug. “Ik doe wekelijks drie tot vijf keer kine om zo lang mogelijk een rolstoel uit te stellen. We proberen mijn gewrichten zo sterk mogelijk te houden. Maar feit is: ik ga alleen maar achteruit. Deze ziekte doet ten eerste mijn levenskwaliteit dalen en zal vervolgens ook mijn levensduur veel inkorten”, getuigt ze emotioneel. Het is de eerste keer dat ze haar verhaal vertelt, maar ze vindt het belangrijk om te doen. “Ik wil het taboe doorbreken.”

De covoorzitster legt uit dat de algemene levensverwachting van de ziekte 45 jaar is. Maar voor vrouwen die al zoveel symptomen hebben als zij, ligt ze nog eens tien jaar lager. “Dat betekent dat ik wellicht in de laatste tien jaar van mijn leven zit.” Dat de ziekte bij haar vroeg is ontdekt, heeft één voordeel: ze weet dat ze bepaalde risicovolle en stresserende situaties moet vermijden. Maar de politiek, dat is één en al stress toch? “Je mag mij niet vragen om niet meer geëngageerd te zijn”, zegt Schuyesmans daarover. “Dat zou mijn grootste straf zijn. Ik wil alles uit mijn leven halen en een verschil maken voor anderen.”

De West-Vlaamse zegt te willen tonen dat ook mensen die chronisch ziek zijn, waardevol kunnen zijn voor de samenleving. Zo wil ze actief mee de strijd voeren voor meer inclusiviteit. Als het even te zwaar wordt voor haar, is er haar collega Vandenhirtz die bepaalde taken zal overnemen.

Schuyesmans geeft nog mee dat voor haar twee dingen voorop moeten staan voor een jongerenpartij: “Ten eerste moeten we jongeren informeren en hen overtuigen van het belang van politiek. (...) En twee: we moeten durven tegen de schenen schoppen van de ouderpartij. Wij kunnen als Jong Groen onmogelijk happy zijn met wat er vandaag gebeurt.” (...) “Groen is een traditionele partij aan het worden en dat betreuren we als jongerenpartij”, klinkt het daarover.