Kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi wil gemeenschapsdienst voor asielzoekers

Jarne (19) om het leven gebracht door ex (44) van mama tijdens gijzeling: “Verdachte was voorwaarde­lijk vrij”

In de Rodenbachstraat in Merksplas, in de Noorderkempen, is deze ochtend de 19-jarige Jarne Pire om het leven gekomen nadat hij vermoedelijk neergestoken werd door de ex-vriend (44) van zijn moeder (43). Zijn 22-jarige zus raakte ernstig gewond. De dader, die voor alle duidelijkheid niet de vader is van Jarne en zijn zus, was hun woning binnengedrongen en gijzelde vervolgens nog urenlang zijn ex. Rond het middaguur kon de politie de man overmeesteren. Hij blijkt gekend te staan voor meerdere feiten en was vrij onder voorwaarden, zo bevestigt het parket.

25 juni