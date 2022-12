Kerstverlichting als ontsteking voor bommen in Zaventem: “Als je op de knop duwde, ontstond er een vonk die de bom deed ontploffen”

De beste bommenma­ker van Syrië zat óók in Brussel. Maar hij ontsnapte aan het terreurpro­ces

Er hadden elf beklaagden kunnen zijn op het terreurproces dat zopas van start is gegaan. Ook Omar Darif (30) was daar op zijn plaats. Die Syriër kwam naar België om springstof voor de terreurcel te maken — wat niemand anders zó goed kon. Maar hij ontsnapte aan het gerecht en zonder de wat toevallige hulp van een Syrische vluchteling in een Vlaams dorp hadden we zelfs nooit geweten wie hij was.

5 december