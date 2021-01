Kerstvakantie is bijna ten einde: dit moet je doen wanneer je terugkeert uit buitenland

Wat met je verlof in 2021: krijg je evenveel vakantie als je tijdelijk werkloos was? Mag je baas je verplich­ten om nu al je vakantie in te plannen? Al je vragen beantwoord

12:39 In januari je vakantie inplannen voor heel 2021? Geen evidentie in coronatijden. Zullen we bijvoorbeeld wel op zomervakantie kunnen gaan? Is het mogelijk om ingepland verlof alsnog te annuleren, als we plots opnieuw in lockdown gaan? En wat met mijn ‘teller’ als ik het voorbije jaar een hele poos tijdelijk werkloos ben geweest? Geert Vermeir van het Kenniscentrum van HR-dienstverlener SD Worx legt uit wat je allemaal moet weten over je verlof in 2021.