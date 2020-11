Kerstmis waarschijnlijk in eigen gezin, aldus De Croo: "We willen toch geen kerstmisgolf?”

We zullen Kerstmis dit jaar waarschijnlijk met ons eigen gezin vieren. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) woensdagavond laten verstaan in het programma ‘Vandaag’ op Eén. De premier benadrukte dat we tegen dan nog altijd gevaarlijk zullen zijn voor elkaar. “En het laatste wat we willen, is dat er later een kerstmisgolf komt.”