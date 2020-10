Kernwapenverbod eindelijk in werking, maar België ondertekende verdrag nog steeds niet

Volledig betegelen van voortuinen straks verboden?

24 oktober In de strijd tegen zowel de toenemende droogte als ernstige wateroverlast, overweegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om in heel Vlaanderen het volledig verharden of betegelen van voortuinen te verbieden. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.