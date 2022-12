Kernreactor Tihange 1 wordt weer opgestart

Belgen wonen ruim in vergelij­king met andere Europeanen

De Belgen wonen ruim in vergelijking met andere Europeanen. Per inwonend persoon telt een woonst in België gemiddeld 2,1 kamers, zo blijkt uit de jongste cijfers van Eurostat. Dat is het op een na hoogste aantal, na Malta (2,3 kamers per persoon) en op gelijke hoogte met Ierland en Nederland. Het Europees gemiddelde bedraagt slechts 1,6 kamers per persoon per woning.

15 december