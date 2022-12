Kernreactor Tihange 1 onverwacht uitgevallen

Kraainem Ook in Kraainem moet crèche dicht: onderzoek naar mogelijke mishande­ling opgestart

Het Agentschap Opgroeien schorst de vergunning van crèche Babilou in Kraainem. Ze doen dat om een ‘dringende noodzakelijkheid’ en men is zeer bezorgd over de situatie. Ook het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling is een onderzoek gestart naar de crèche.

2 december