Kernreactor Tihange 1 nog enkele dagen langer uit

Gent Opletten! Spekglad op Gentse wegen, massa’s vallende fietsers, 100 meldingen en tiental mensen op spoed­dienst UZ Gent: “En toch is er gestrooid”

Het is deze ochtend levensgevaarlijk op de Gentse wegen. Het is overal spekglad, na de eerste winterprik. Van overal komen meldingen van gevallen voetgangers en fietsers, op de B401 alleen al gebeurden vijf ongevallen. Het tramverkeer was even verstoord maar verloopt intussen weer normaal. Voor fietsers en voetgangers blijft het opletten. “We zien absoluut de gevolgen van de gladde wegen op onze spoeddienst", klinkt het bij het UZGent.

11:39