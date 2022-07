Kernreactor Doel 3 wordt afgekoppeld in nacht van 23 op 24 september

Minister Demir: "Ook Doel 3 en Tihange 2 langer openhouden? Nood breekt wet”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) roept de federale regering nogmaals op, alles in het werk te stellen om de energiebevoorrading te garanderen en te vermijden dat grote verbruikers moeten worden afgeschakeld. Dan komt wat haar betreft ook het langer openhouden van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 in het vizier. “Nood breekt wet, maar het moet natuurlijk wel op een veilige manier”, zei ze in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

