Kernreactor Doel 2 afgelopen nacht opnieuw opgestart

“Hou ontmante­ling Doel 3 tegen”, zegt regering. Ze heeft nog 8 dagen

Hoewel de stekker binnen een dikke week definitief uit kernreactor Doel 3 getrokken wordt, probeert de federale regering er nu last minute een stokje voor te steken dat de kernreactor ook onherroepelijk ontmanteld wordt. De tijd is echter in hun nadeel.

15 september