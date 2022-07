Kernkabinet zet gesprekken over pensioendossier zondag voort

De pensioenhervorming slaat op vier maatregelen: de herinvoering van de pensioenbonus, ingrepen om tot meer gelijkheid voor vrouwen te komen, het deeltijds pensioen en de toegang tot het minimumpensioen. In regeringskringen valt te horen dat de violen stilaan gestemd raken over de pensioenbonus, maar dat er nog een belangrijke discussie blijft over het minimumpensioen en vervroegd pensioen.