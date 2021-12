Kernkabinet waagt morgen nieuwe poging om te landen over kernuitstap

MR versus de rest: rapport is binnen, debat kernuit­stap richting hoogtepunt

Het veelbesproken rapport over de kernuitstap van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is binnen, vrijdag zitten de federale topministers voor het eerst samen. Kan ze de bevoorradingszekerheid garanderen en ook MR over de streep trekken? De vraag is of Open Vld daarbij zal helpen, want de Vlaamse liberalen houden hun kaarten voorlopig nog dicht tegen de borst.

