Kernkabinet vat begrotingsconclaaf aan: tekort kan oplopen tot 23 miljard euro

Het kernkabinet van de federale regering zit sinds vrijdagmiddag in conclaaf bijeen. Het hele weekend lang buigen de topministers van de federale regering zich over de opmaak van de begroting voor 2023 én 2024. Voor de grote beslissingen is het wellicht - traditiegetrouw - uitkijken naar komend weekend, wanneer de deadline van de state of the union in de Kamer dichterbij komt.

De kaarten voor de begrotingsopmaak liggen niet bijster goed. Het Monitoringcomité, dat de begroting van dichtbij opvolgt, becijferde dat het tekort op de federale begroting bij ongewijzigd beleid kan oplopen tot 23 miljard euro. Nadat de coronacrisis een fameuze hap uit het budget haalde, moest de overheid nu ook afrekenen met de Russische oorlog in Oekraïne, de prijzen voor energie die de pan uitswingen en de torenhoge inflatie. Dat laatste brengt meer uitgaven met zich mee op het vlak van de ambtenarenlonen en uitkeringen.

Saneringsoefening

Het regeerakkoord schrijft een saneringsoefening voor in twee stappen. Er is sprake van een vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp per jaar, naast een variabele inspanning die afhangt van de economische groei. Premier Alexander De Croo legde een voorstel op tafel met tweemaal een variabele inspanning van 0,15 procent. Samengeteld zou dat dus neerkomen op een totale structurele inspanning van 0,7 procent in 2024.

Daardoor zou het tekort net boven de symbolische grens van 3 procent uitkomen, die de Europese Commissie vooropstelt. Het is nog afwachten of elk van de zeven partijen zo happig is om extra inspanningen te vragen, op een moment dat burgers het vaak moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen.

Energiefactuur drukken

Het kernkabinet zal zich in elk geval opnieuw over het luik energie buigen. De regering nam onlangs nog maatregelen om de energiefactuur te drukken, waarvan het kostenplaatje ook volgend jaar doorloopt. PS-voorzitter Paul Magnette brak vorig weekend een lans voor het vastklikken van het verlaagd btw-tarief op gas en elektriciteit en het uitgebreid sociaal tarief tot eind 2023 of zelf 2024 - “zolang we met hoge energieprijzen kampen”. Premier De Croo reageerde daar toen voorzichtig op, net omwille van budgettaire redenen. Tijdelijk ingrijpen in crisistijden ziet de eerste minister beter zitten.

Wel zal worden gesproken over het afromen van de overwinsten in de energiesector. De groenen hadden al aangegeven dat het mechanisme er voor het einde van het jaar zou zijn - hetzij op Europese leest geschoeid, hetzij volgens een Belgisch systeem. Vandaag/vrijdag raakten de Europese ministers van Energie het alvast eens over een juridisch kader om de overwinsten boven 180 euro per megawattuur af te romen bij bedrijven die stroom produceren tegen lage kosten.

Sociaal tarief

Ook de accijnshervorming op elektriciteit en gas ligt op tafel. Daarvoor is het uitkijken naar een voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en haar collega van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Nog een thema binnen het domein energie is het sociaal tarief. Dat werd eerder al uitgebreid naar 1 miljoen gezinnen en onlangs nog verlengd tot einde maart 2023, maar er gaan al langer stemmen op om het systeem te hervormen - vorige week nog vanuit Vooruit.

De kern zal zich voorts nog buigen over het luik veiligheid, met daarin justitie en de politie. De grote knopen worden wellicht dit weekend nog niet doorgehakt. Daarvoor is het doorgaans wachten op het laatste weekend voordat de premier zijn state of the union in de Kamer voorleest - traditiegetrouw de tweede dinsdag van oktober - met altijd een kans op verlengingen op maandag.