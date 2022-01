Kernkabinet uiteen zonder akkoord over maatregelen om energiefactuur te temperen

Premier De Croo over torenhoge energiefac­tu­ren: “Verschil­len­de denksporen in uitwerking”

De federale regering werkt nog altijd verder aan maatregelen om de energiefactuur te drukken. Dat bevestigde premier Alexander De Croo dinsdag in de Kamer. “De enige reden waarom er nog geen beslissing is genomen, is omdat we alles in detail willen uitwerken.”

25 januari