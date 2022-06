Kernkabinet rond de tafel over defensiebudget

Dit jaar al 130 gevaarsitu­a­ties in kinderop­vang gemeld: “Betere opvolging is toppriori­teit”

De afgelopen vijf jaar onderzocht het gerecht 14 overlijdens en 24 hersenletsels bij baby’s en peuters in crèches. Zo blijkt uit informatie die bezorgd werd aan de Onderzoekscommissie Kinderopvang in het Vlaams Parlement. Slechts in twee gevallen werd er iemand veroordeeld. Dit jaar zijn er (tot gisteren) al 130 gevaarsituaties in crèches gemeld, zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal van agentschap Opgroeien. Een performanter en meer geïntegreerd systeem om kinderopvanginitiatieven op te volgen is voor het Agentschap Opgroeien dan ook een “topprioriteit”.

