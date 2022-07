Kernkabinet opnieuw uiteen zonder akkoord over pensioenhervorming

Spanningen met PS en MR tijdens pensioen­dis­cus­sie

Het kernkabinet van de federale regering vergadert deze avond nog steeds over het pensioendossier. In de loop van de namiddag is premier Alexander De Croo overgeschakeld naar bilaterale gesprekken met de vicepremiers. Het is afwachten hoe de werkzaamheden in de loop van de avond evolueren. De spanningen met PS en MR lopen op.

17 juli