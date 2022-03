Kernkabinet moet knoop doorhakken over kernuitstap: “We kunnen niet zonder gas. Maar we willen er liefst zo weinig mogelijk van”

De federale regering zit sinds vanochtend samen over de kernuitstap, met de bedoeling om de knoop nu echt definitief door te hakken. Eind vorig jaar leek het er nog op dat alle kerncentrales tegen eind 2025 zouden sluiten, maar daar heeft de oorlog in Oekraïne anders over beslist. Ook Groen, de partij van minister van Energie Tinne Van der Straeten, staat open voor een levensduurverlenging van de twee jongste reactoren, al zou er dan nog altijd vervangcapaciteit in de vorm van gascentrales nodig zijn.

"Vandaag gaat het over bevoorradingszekerheid, over onafhankelijk worden", onderstreepte van der Straeten voor de start van de vergadering. "Wij nemen een beslissing die dat het beste garandeert en daarvoor liggen alle scenario's op tafel. Vandaag gaat het voor mij over hoe wij onafhankelijk worden en hoe wij structureel onze facturen gaan verlagen. Dat is het doel.”

Van der Straeten verzet zich wel tegen de levensduurverlenging van extra kerncentrales bovenop de reactoren van Doel 4 en Tihange 3. Er wordt er overlegd "met een open blik op de kernuitstap, en dat betekent met maximaal twee gigawatt, maximaal twee kernreactoren en niet meer", was ze duidelijk.

Hernieuwbare energie

De Groen-minister krijgt bijval van Ecolo-vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. “Het gaat over maximaal twee centrales”, zei ook hij voor de start van het overleg. Bovendien zijn daar wat de groenen betreft voorwaarden aan verbonden, herhaalde hij. Het gaat dan om extra investeringen in hernieuwbare energie. “Investeren in energieonafhankelijkheid is het beste politieke project voor onze economie en onze bevolking.”

Ook Groen-vicepremier Petra De Sutter hamerde daarop. “Het belangrijkste voor ons is dat het past in een groter plan richting hernieuwbare energie. Als we afhankelijk willen worden, moeten we kijken naar gas en olie in ons hele energieverbruik.” De kritiek dat de groene plannen te veel zouden kosten, wuift De Sutter weg. “Het is een investering, maar die levert ook besparingen op. Als je kijkt naar de huidige prijzen van fossiele brandstoffen is het plaatje snel gemaakt.”

Quote We kunnen het niet stellen zonder gas. Maar we willen daar wel het liefst zo weinig mogelijk van. Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke

Minstens 1 gascentrale nodig

Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke benadrukte dat er in elk geval minstens een gascentrale nodig zal zijn om de wegvallende nucleaire capaciteit te compenseren. “We kunnen het niet stellen zonder gas. Maar we willen daar wel het liefst zo weinig mogelijk van.” De socialisten steunen daarnaast “alle voorstellen die echt bijdragen aan minder energieverbruik en meer propere energie”, zei hij. “Dat zijn we aan onszelf, de wereld en de mensen in Oekraïne verplicht.”

Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van meerderheidspartij MR, pleitte er gisteren nog voor om minstens te overwegen om nog meer kerncentrales langer open te houden. Hij verzet zich tegen de bouw van nieuwe gascentrales, onder meer omdat die de afhankelijkheid van Rusland zouden vergroten.

Maar Vincent Van Quickenborne, vicepremier voor de Vlaamse liberalen van Open Vld, beaamde vanochtend voor aanvang van de vergadering dat de discussie van vandaag slechts over twee kernreactoren gaat. Van Quickenborne, die naast Justitie ook bevoegd is voor Noordzee, wil onder meer ook inzetten op extra offshore windenergie en drijvende zonnepanelen op zee, zei hij. Algen kunnen dan weer dienen als biobrandstof.

“Vandaag of komende dagen”

Of de regering de knoop vandaag kan doorhakken, is verre van zeker. In regeringskringen valt te horen dat dat mogelijk niet lukt. “Het zal voor vandaag zijn of voor de komende dagen”, verwoordde Gilkinet het. “Wat telt is dat het een goed akkoord wordt.”

Voor CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem is het wel belangrijk dat de federale regering vandaag beslist. “We moeten eruit geraken, we hebben geen keuze”, zei hij. Van Peteghem pleitte ook opnieuw voor een verlenging van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw, volgens de minister “een heel effectieve maatregel om onze woningen te verduurzamen”.

Herbekijk ook: Karel Lattrez: “MR wil niet 2 maar 4 kerncentrales open”