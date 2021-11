Kernkabinet legt kaarten op tafel: 4 dagen verplicht telewerk, zorgpersoneel dat zich op 1 april nog niet liet vaccineren wordt ontslagen

Vanavond nog heeft het kernkabinet afgeklopt dat werknemers verplicht vier dagen per week thuis moeten werken. Er mag dus nog één dag per week naar kantoor gegaan worden. Ook werd beslist hoe ze het zorgpersoneel verplicht wil laten vaccineren. Wie op 1 april nog niet geprikt is, krijgt z’n ontslag.

De federale regering zal op het Overlegcomité woensdag voorstellen om telewerk te verplichten gedurende 3 of 4 dagen per week. Dat heeft het kernkabinet vanavond beslist, zo bevestigt een bron. Door telewerk deels te verplichten, wil de regering het aantal contacten tussen mensen weer wat beperken om besmettingen tegen te gaan. Momenteel is telewerk aanbevolen.

De expertengroep GEMS had er eerder al voor gepleit om telewerk te verplichten tot Kerstmis, zo bleek uit een uitgelekt advies. De werkgeversorganisaties gaan daar niet mee akkoord. Hans Maertens, topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, zegt dat vier dagen telewerk “buiten alle proportie” is. “Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de arbeidsorganisatie. Het Overlegcomité moet het voorstel van de federale regering woensdag verwerpen”, schrijft hij op Twitter.

Vaccinatie zorgpersoneel

Nog heeft het kernkabinet beslist hoe ze het zorgpersoneel verplicht wil laten vaccineren. Zo zal, wie zich op 1 januari volgend jaar nog altijd niet liet prikken, geschorst kunnen worden en dus tijdelijk technisch werkloos zijn. Hij of zij krijgt nog wel drie maanden bedenktijd. Er komt met andere woorden een overgangsfase, tot 31 maart, waarin gezondheidswerkers moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen corona of de voorbije 72 uur een negatieve PCR-test hebben ondergaan. Wie daar niet aan voldoet, valt terug op tijdelijke werkloosheid. Voor wie zich op 1 april niet liet prikken, is het onherroepelijk voorbij. Dan volgt ontslag.

De maatregel geldt voor artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, vroedvrouwen en paramedische beroepen zoals ambulanciers, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, podologen en andere. Animatoren, sociaal assistenten, hulpverleners, bejaardenhulpen, niet-verzorgend personeel, vrijwilligers en mantelzorgers in woonzorgcentra bijvoorbeeld worden niet erkend als ‘gezondheidsberoepen’. Op hen is de wet dus niet van toepassing.

Roeping

De ziekenhuizen adviseerden minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder al om niet-gevaccineerd zorgpersoneel te schorsen en desnoods te ontslaan. De vakbonden waren niet opgezet met dat dreigement.

Alvast VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk) heeft al gereageerd: “Het ontslaan van personeelsleden omdat ze zich niet laten vaccineren hebben wij nooit als oplossing naar voren geschoven omdat er al een groot personeelstekort is in de zorgsector”, zegt gedelegeerd bestuurder Johan Staes. “Maar de geest van de wet zet de zorgprofessionals ook aan het denken. Kiezen voor een gezondheidsberoep is kiezen voor een job die komt met verplichtingen. Als u als gezondheidsprofessional niet met die verplichting kan leven, dan is de zorgsector misschien toch uw roeping niet.”

Eind augustus al had het Overlegcomité beslist dat alle zorgpersoneel zich in de toekomst verplicht moet laten vaccineren tegen Covid-19. De tekst moet vrijdag wel nog worden goedgekeurd door de ministerraad en wordt nadien voorgelegd aan de Raad van State.