Kernkabinet klopt federaal begrotingstraject richting 2026 af

UPDATE Gekantelde tankwagen zorgt voor drukke avondspits op en rond Antwerpse Ring: E17 nog steeds volledig dicht, ook ongevallen in Deurne en Antwerpen-Oost

Op de E17 in Kruibeke is vanmorgen een tankwagen van Gabriëls, geladen met brandstof, gekanteld. De tankwagen ligt dwars over de rijbaan en lekte ook diesel. Rond 13.30 uur is men begonnen met het overpompen van de lading brandstof. Intussen is men eindelijk met de takelwerken kunnen starten.