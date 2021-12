Kernkabinet gaat volgende week verder met bespreking energiedossier

Het kernkabinet heeft vrijdag nog geen akkoord bereikt over het energiedossier, met daarin het vraagstuk over de sluiting van de kerncentrales. Het thema lag vrijdag op tafel, waarbij verschillende opties voor de energiemix na 2025 in detail worden geanalyseerd, met het oog op de bevoorradingszekerheid. Volgende week buigen de topministers van de regering-De Croo zich opnieuw over het dossier.

De kern van de discussie is bekend. Volgens de huidige wet sluiten de laatste kerncentrales in ons land in 2025 de deuren. Het regeerakkoord van de Vivaldi-ploeg schrijft zich in die logica in, maar liet een opening om de twee jongste centrales (Doel 4 en Tihange 3) nog langer open te houden.



Binnen de meerderheid dringt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez daar erg op aan. Vorige week maakte uitbater Engie-Electrabel echter duidelijk dat de kerncentrales verlengen na 2025 geen optie is - een standpunt dat het bedrijf eerder ook al had ingenomen.

Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen, werd de zogenaamde CRM-veiling georganiseerd. Het gaat daarbij om projecten die de weggevallen capaciteit moeten opvangen en die daarvoor subsidies ontvangen. Het meest in het oog springen twee gascentrales.

Die in Vilvoorde kreeg echter van Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) geen milieuvergunning. Haar partij is ook een heftige tegenstander van de volledige sluiting van alle kerncentrales. Electrabel heeft alvast aangekondigd dat het een nieuwe aanvraag voor de centrale in Vilvoorde indient.

Franse kernenergie

Bij het uitwerken van dat CRM-mechanisme is ook aan de Franse kerncentrales gedacht. Bij een simulatie van schaarste is geen rekening gehouden met import van stroom uit Frankrijk. “Door de onbetrouwbaarheid van die Franse kerncentrales”, klinkt het bij minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Gisteren nog werden vier Franse kernreactoren stilgelegd, waardoor de stroomprijzen in Europa piekten.

De uitval van de centrales van Chooz en Civaux in Frankrijk zou er intussen mee voor zorgen dat in de regering de weegschaal meer en meer begint door te wegen naar een volledige kernuitstap in 2025. Een afgeklopte beslissing is er evenwel nog niet.

Duidelijkheid over bevoorrading

De regering wil de knoop over de energiemix - met of zonder kernenergie - voor het einde van het jaar doorhakken. CD&V blijft echter ook nog met vragen zitten. Vicepremier Vincent Van Peteghem liet donderdag nog horen dat de twijfels rond Vilvoorde met zich meebrengen dat er nog onzekerheid leeft over de bevoorradingszekerheid. En daar moet duidelijkheid over komen alvorens vooruitgang kan worden geboekt. “We moeten zeker zijn dat het licht zal blijven branden en de factuur niet door het dak gaat”, luidde het.

Vandaag kwam er nog geen witte rook uit de schouw van de Wetstraat 16, al was dat volgens sommige bronnen ook niet meteen verwacht. Volgende week gaan de gesprekken voort.