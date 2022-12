Kernkabinet evalueert begin januari opnieuw bevoorradingszekerheid

Hoogspanningsnetbeheerder Elia en gasnetbeheerder Fluxys informeerden het kernkabinet woensdagavond over de resultaten van hun rapport over de bevoorradingszekerheid. Dat kwam er op vraag van de regering, die tijdens het begrotingsconclaaf in oktober afsprak om een extra veiligheidsmarge in te bouwen voor de bevoorradingszekerheid en te berekenen of er in het worstcasescenario - bijkomende problemen van het Franse nucleaire park, potentiële energietekorten in Duitsland en de voortdurende oorlog in Oekraïne - mogelijk extra capaciteit nodig is.