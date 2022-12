Kernkabinet buigt zich vanavond over energiebevoorrading(problemen)

Het kernkabinet van de federale regering buigt zich vanavond vanaf 19 uur over een rapport van hoogspanningsnetbeheerder Elia en gasnetbeheerder Fluxys over de bevoorradingszekerheid. Volgens meerdere bronnen gaat het om een eerste discussieronde en is het nog niet de bedoeling om tot beslissingen te komen.

Het rapport kwam er op vraag van de regering na het begrotingsconclaaf in oktober. Elia en Fluxys moesten nagaan welke gevolgen de verminderde beschikbaarheid van de Franse kerncentrales, de mogelijke bevoorradingsproblemen van Duitsland en de voortdurende oorlog in Oekraïne zouden hebben voor de Belgische bevoorradingszekerheid in de komende jaren. Vooral op vlak van de problemen met het Franse nucleaire park wilde de regering een extra veiligheidsmarge inbouwen en uitgaan van bijkomende onbeschikbaarheid. De netbeheerders kregen dus de taak om uit te gaan van het worstcasescenario, en vervolgens te berekenen of er bijkomende capaciteit nodig is.

Elia en Fluxys komen het rapport vanavond vanaf 19 uur voorstellen in de Wetstraat, maar meerdere kranten schreven gisteren al dat er wel degelijk een potentieel bevoorradingsprobleem dreigt in de winter van 2025-2026. Voor die periode zou er dus extra capaciteit nodig zijn.

Mogelijke pistes

Het kernkabinet discussieert vanavond al een eerste keer over mogelijke pistes, maar beslissingen worden op korte termijn niet verwacht, valt te horen. Premier Alexander De Croo liet tijdens zijn beleidsverklaring in oktober al verstaan dat ook kernenergie wat hem betreft een optie is, al moeten uitbater Engie en de veiligheidsautoriteit FANC daar dan wel mee akkoord gaan. Bovendien moet er ook gekeken worden naar de haalbaarheid op relatief korte termijn en de betaalbaarheid, valt te horen in regeringskringen.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) denkt dat een 'fuel extension' om de kerncentrales van Doel 4 en Tihange 3 nog over de winter van 2025-2026 te tillen het meest haalbare scenario is, schreven we gisteren al. De regering besliste eerder al om de levensduur van die twee reactoren met tien jaar te verlengen, maar daarom zouden ze in de zomer van 2025 dichtgaan voor een moderniseringsbeurt. Door ze in de periode daarvoor wat minder te laten draaien, zou er voldoende splijtstof moeten overblijven om nog een winter te overbruggen. Kernexploitant Engie waarschuwde er dinsdagavond al voor dat zo'n 'fuel extension' niet mogelijk is binnen de huidige wettelijke kaders.

