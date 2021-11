Kernkabinet bespreekt vrijdag voor het eerst rapport over energiebevoorrading

Het rapport was vooropgesteld in het regeerakkoord en werd enkele weken geleden nog eens concreet bevestigd toen de resultaten bekendraakten van de zogenaamde CRM-veiling. Dat gaat over initiatieven die financiële steun krijgen om te verzekeren dat de energiebevoorrading verzekerd blijft na de kernuitstap in 2025, waaronder twee gascentrales. Het is aan de regering om te beslissen of het over alle zeven reactoren gaat, of dat er bijvoorbeeld nog twee langer openblijven, zoals de MR wil.