Kernkabinet bereikt akkoord over kernuitstap: twee jongste kerncentrales blijven 10 jaar langer open

Van der Straeten: “Al contact met Engie over verlengde levensduur kerncentra­les”

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft al contacten gelegd met energie-uitbater Engie over de verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales in ons land. Dat heeft de minister gezegd in de Kamer, waar de kernuitstap opnieuw aan bod kwam tijdens een debat over de energieprijzen.

17 maart