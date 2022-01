Kerncentrales in België draaiden vorig jaar meer dan 90 procent van de tijd

Onderwijs­raad wijst structure­le veranke­ring zomerscho­len af: “Middelen kunnen beter naar regulier onderwijs gaan”

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is erg scherp voor de plannen van de Vlaamse regering om de zomerscholen structureel te verankeren. Zomerscholen kunnen voor de onderwijsraad enkel in crisistijden. Buiten die crisistijden is het aan het reguliere onderwijs om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, staat te lezen in een advies. De middelen voor de zomerscholen kunnen dan ook "beter ingezet worden voor kwaliteitsvol regulier onderwijs".

28 januari