Kerncentrales hadden in 2019 verwaarloosbare impact op leefmilieu

Radioactiviteit is overal van nature aanwezig, in het menselijk lichaam en in alles rondom ons. Daarnaast kan radioactiviteit ook het gevolg zijn van menselijke activiteiten, zoals radiologische toepassingen in bijvoorbeeld de nucleaire geneeskunde of de uitbating van kernreactoren. Het FANC controleert daarom in heel het land het niveau van kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit in de lucht, de regen, oppervlaktewateren en drinkwater, bodems en afzettingen van rivieren, de kuststreek en voeding.