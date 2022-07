Kern uiteen zonder akkoord over pensioenhervorming

Belg spaarde begin 2022 opnieuw meer na daling eind vorig jaar

De spaarquote van de Belgische gezinnen is in het eerste kwartaal gestegen tot 15,7 procent, het hoogste percentage in drie kwartalen. In het slotkwartaal van 2021 was het aandeel van het totale inkomen dat gespaard wordt nog gedaald naar 12,8 procent, zo meldt de Nationale Bank vrijdag.

