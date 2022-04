Kentering in aantal faillissementen: helft meer bedrijven over de kop in maart

De voorbije maand maart zijn er in België 973 faillissementen uitgesproken. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar gaat het om een toename met 50,4 procent. Dat meldt het handelsinformatiekantoor Graydon. Maart lijkt een belangrijke kentering in de evolutie van de faillissementen in te luiden, nu ook ondernemingen die tijdens de coronacrisis in moeilijkheden kwamen, in het vizier genomen worden.

“De stijging is een direct gevolg van het hernemen van de dagvaardingen ter faling binnen welbepaalde provincies door de specifieke overheidsinstanties, de fiscale besturen in het bijzonder”, zegt Graydon. “Hierbij is het belangrijk vast te stellen dat ondernemingsrechtbanken nu ook de dagvaardingen opnemen die betrekking hebben op nieuwere dossiers; ze beperken zich niet meer tot die dossiers die al voor de eerste lockdown hangende waren.”

Omdat de herneming evenwel nog onvolledig is en geografisch nog niet volledig is ontwikkeld, verwacht Graydon de komende maanden nog een scherpe evolutie van de faillissementen. Sommige instanties blijken op dit ogenblik immers nog terughoudend en veel ondernemingen maken nog gebruik van door diezelfde administraties verleend uitstel van betaling.

Graydon voegt toe dat ons bedrijvenweefsel ook volop geconfronteerd wordt met nieuwe schokken, zoals de steeds sneller hollende inflatie, de ermee gepaard gaande stijgende loonkosten, bevoorradingsproblemen én de effecten van de Russische inval in Oekraïne. Ook dit kan op termijn niet anders dan gevolgen hebben, luidt het.

De stijging van de faillissementen deed zich in maart vooral voor in het Vlaamse (+72,2 procent tot 582 gevallen) en het Brusselse gewest (+95,3 procent tot 207), maar (nog) niet in het Waalse gewest (-11,7 procent tot 173).

Regio

In het Vlaamse gewest spande de provincie Antwerpen de kroon. Daar was er een toename met 128,7 procent tot 231 faillissementen. Dat is het hoogste volume faillissementen voor de maand maart in die provincie in zeven jaar. Ook binnen de provincie Oost-Vlaanderen was er een scherpe stijging met 51,8 procent tot 126 gevallen. In West-Vlaanderen werd een toename genoteerd met 94,4 procent tot 105 faillissementen. Hier meet Graydon het hoogste volume ooit voor een maartmaand.

In het Waalse gewest noteert Graydon binnen de provincie Waals-Brabant dan weer een daling van het aantal faillissementsuitspraken van 47 gevallen in maart 2021 naar 23 gevallen in maart 2022 (-51 procent). “We moeten er naar maart 2013 terug om een even laag aantal faillissementen terug te vinden”, klinkt het. In Henegouwen was er met 47 faillissementen in maart 2022 een daling met 16,1 procent. Daar gaat het om het laagste aantal faillissementen van het afgelopen decennium gedurende een maartmaart. “Ook binnen de provincie Luik meten we met 58 gevallen (-14,7 procent) het laagste cijfer van het afgelopen decennium. We meten wel stijgingen binnen de provincie Luxemburg en de provincie Namen”, aldus Graydon.

Over het eerste kwartaal van dit jaar waren er 2.439 uitspraken van faillissementen (+48,5 procent). Vooral in de horeca, de bouwnijverheid en de dienstverlening aan bedrijven waren er toenames van de faillissementen. In de transportsector piekte het aantal faillissementen zelfs. In het eerste trimester van dit jaar vielen er binnen de transportsector 158 faillissementen, een stijging met 88,1 procent en het hoogste aantal faillissementen ooit gedurende een eerste trimester binnen die sector. NAJ/FUL/