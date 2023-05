Kennen de 18 Reuzegommers vandaag hun straf in de zaak-Sanda Dia? “Twee scenario’s mogelijk”

Vandaag is het zover, 4,5 jaar na de doop en dood van Sanda Dia (20) is de eindmeet in zicht in de zaak-Reuzegom. De inzet is hoog, de zaak kan twee richtingen uit. Van celstraf tot cassatie: 4 vragen over de laatste hordes die genomen worden in de zaak-Reuzegom. “Ze kunnen hun kans op beroep verliezen.”