Ken (31), die dood werd teruggevonden met metaaldetector, blijkt doodgeschoten door jager

Koudste nacht van het jaar gemeten: -15,5 graden in Belgische Oostkan­tons

Het was vannacht ijzig koud met vriestemperaturen die tot -15,5 graden zakten in Elsenborn, in de buurt van de Hoge Venen. Ook in Ukkel zakte de temperatuur tot -6,4. Toch zijn deze temperaturen geen records, aldus VTM-weerman David Dehenauw.

12:10