‘Keizer van de kust’ Bart Versluys: “Genieten, ik heb dat moeten leren. Thuis was het enkel werken, werken, werken”

Hij woont met vrouw en kinderen in Knokke, maar ontvangt ons in Oostende op het hoofdkantoor van de Groep Versluys, waarvan hij oprichter en CEO is. De zwarte Rolls Royce staat discreet geparkeerd naast het gebouw, Versluys zelf zit strak in het pak en ziet er hoegenaamd niet uit als de bijna-vijftiger die hij wel degelijk is. “15 december is het zover”, zegt hij. “Een halve eeuw. Ik ga het op een atypische manier vieren. Ik heb nog iets goed te maken van toen ik 40 werd. Voor die verjaardag wou ik het kasteel van Chantilly, even ten noorden van Parijs, afhuren. Maar enkele weken voor het feest, heb ik alles afgeblazen. Naarmate de dag dichterbij kwam, besefte ik dat ik niet zo gelukkig werd van de gedachte dat ik 40 werd, waarom dan diep in de buidel tasten om die verjaardag te vieren? Dat gevoel heb ik nu niet. Het wordt een exclusief Halloweenfeest, geïnspireerd op een horrorfilm. Er zullen overal kruisen aan de muren hangen en ik zal bij aankomst van de gasten ‘incognito’zijn. Totdat ik uit de doden opsta en de party kan losbarsten.” (lacht)