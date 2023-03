Keert oud-premier Charles Michel (MR) terug naar de Belgische politiek? Of blijft hij na 2024 nog even in Europa hangen?

Charles Michel (MR) is nog tot eind november 2024 voorzitter van de Europese Raad, maar nu al wordt er gespeculeerd over zijn politieke toekomst. Michel zou mogelijk verder carrière willen maken binnen de Europese toppolitiek, maar ook een terugkeer naar de Belgische politiek is niet uitgesloten. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de Franstalige krant ‘La Libre’.

In 2019 werd Belgisch premier Charles Michel (MR) verkozen tot voorzitter van de Europese Raad voor een mandaat van 2,5 jaar. Begin voor jaar werd hij herverkozen, maar in 2024 loopt zijn laatste mandaat af en zal hij plaats moeten maken voor zijn opvolger. De 47-jarige Michel is nog wat jong om al op pensioen te gaan, maar wat kan hij nog doen na zijn topfuncties van de afgelopen jaren? ‘La Libre’ nam enkele scenario’s onder de loop.

Scenario 1: Terugkeer naar de Belgische politiek

Het mandaat van voorzitter Charles Michel loopt pas af na de federale, regionale en Europese verkiezingen in mei. Sommige liberalen hopen echter dat de voormalige premier terugkeert naar België en mee de kiesstrijd voert vanop de MR-lijst voor het Europees Parlement.

Het is (juridisch) perfect mogelijk dat hij aan het hoofd van de Europese Raad blijft staan én kandidaat is voor de verkiezingen. De voorzitter mag wel niet tegelijkertijd een nationaal mandaat uitoefenen. Maar de vraag is eerder of Charles Michel wel de tijd (en de zin) heeft om deel te nemen aan een verkiezingscampagne in België met de geopolitieke spanningen en de oorlog in Oekraïne.

Wie er op de Europese lijst staat is zeker nog geen uitgemaakte zaak bij de Franstalige liberalen. Ook de namen van oud-premier Sophie Wilmès, Europees commissaris Didier Reynders, en zelfs die van partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez doen de ronde bij politieke waarnemers.

Scenario 2: In Europa nog verder carrière maken

Volgens een Europese diplomatieke bron zou Michel ook kandidaat zijn voor het voorzitterschap van de Europese Investeringsbank (EIB). De Duitse Werner Hoyer (71) is al meer dan tien jaar voorzitter van de instelling, maar zijn mandaat zal eind dit jaar vrij komen.

Praktisch probleem: het einde van het mandaat als voorzitter van de Europese bank is een jaar voor het einde van Charles Michel zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad gepland. Het zou voor de liberaal ondenkbaar zijn om die laatste post vroegtijdig te verlaten. Volgens ‘La Libre’ zouden er wel creatieve oplossingen kunnen gevonden worden, zoals het aanwijzen van een voorlopige opvolger in afwachting van Michel of Hoyer die nog even de stoel warm houdt.

Wat zegt Charles Michel zelf?

De woordvoerder van Charles Michel weigerde aan ‘La Libre’ om commentaar te geven over zijn politieke toekomst. “De voorzitter van de Europese Raad is 100 procent gefocust op zijn huidige taak en heeft geen tijd om zich zorgen te maken over dit soort vragen”, aldus de omgeving van de liberaal.

