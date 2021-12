KBC vreest “perfecte storm” op Belgische arbeidsmarkt

KBC waarschuwt in haar economische vooruitzichten voor 2022 voor een "perfecte storm" op de Belgische arbeidsmarkt. Almaar meer bedrijven klagen over een tekort aan personeel. Die tekorten zetten druk op de lonen, die bovenop de automatische loonindexering komt en dus de competitiviteit van de Belgische bedrijven onder druk kan zetten, meent Hans Dewachter, hoofdeconoom van de bank.

Ook werkgeversorganisaties klagen over die tendens en pleiten woensdag zelfs voor een indexsprong. Dat ligt dan weer erg moeilijk bij de vakbonden. ABVV waarschuwde vorige week nog niet te raken aan de index. De bonden kwamen maandag zelfs op straat om te pleiten voor vrije loononderhandelingen, tegen de strakke loonwet. Bij de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB zijn in de afgelopen twaalf maanden nooit een hoger aantal vacatures gemeld.

KBC ziet de krapte op de Belgische arbeidsmarkt toenemen. Er is het effect van de coronacrisis, met onder meer verplichte quarantaines. Uit een enquête van Voka bij 1000 ondernemingen blijkt dat gemiddeld zes procent van de medewerkers onbeschikbaar is door corona. Daarnaast zijn er ook steeds meer structurele personeelstekorten. En dan is er nog de demografische evolutie, waardoor het aantal Belgen op arbeidsactieve leeftijd daalt.

Belgische economie sneller hersteld van corona dan Europese gemiddelde

KBC kwam woensdag ook met economische vooruitzichten. Ze stelt vast dat de Belgische economie sneller is hersteld van de coronacrisis dan het Europese gemiddelde. Voor dit jaar gaat de grootbank uit van een economische groei voor ons land van 6 procent (4,9 procent in de eurozone) en voor volgend jaar van 2,5 procent (3,5 procent in de eurozone).

Al zijn er op korte termijn wel nog wat onzekerheden, zoals het effect van de omikronvariant van het coronavirus en de bevoorradingsproblemen. Die laatste zouden nog een heel jaar kunnen aanslepen, zegt Dewachter.

De inflatie in België zou dit jaar uitkomen op 3 procent, volgend jaar op 2,7 procent en in 2023 op 2 procent, verwacht de hoofdeconoom. Dat is telkens iets meer dan het gemiddelde in de eurozone. “De piek wordt begin volgend jaar verwacht, daarna verwachten we een geleidelijke daling tot 2 procent, dus wel nog steeds hoger dan voor de coronacrisis”, klonk het woensdag.