KBC experimenteert vanaf januari 2022 met zondagswerk

KBC gaat vanaf januari 2022 experimenteren met zondagswerk. Dat meldt de bank-verzekeraar woensdag in een persbericht. Het experiment zal acht maanden lopen en gebeurt louter op vrijwillige basis via thuiswerk.

Met het experiment wil KBC zijn klanten ook zondag dienstverlening bieden, zij het enkel online en via telewerk. De bank-verzekeraar merkt namelijk dat die vraag bij klanten al langer leeft. Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet om een uitbreiding van de kantooruren, wel om extra beschikbaarheid via KBC Live (telefoon of chat).

Werknemers die zich op vrijwillige basis opgeven, krijgen een compensatie van 100 procent, die ze ofwel in geld ofwel in vrije tijd kunnen opnemen.

De gesprekken over zondagswerk bij KBC slepen al aan sinds 2015, maar er werd nooit een akkoord gevonden tussen de directie en de vakbonden. Daarom kwam de directie onlangs met een alternatief op de proppen: het zondagswerk uitbesteden aan een callcenter in Nederland. Om geen tewerkstelling te laten verloren gaan, ondertekende ACV Puls een akkoord. De andere twee vakbonden, BBTK en ACLVB, stappen niet mee in het experiment.

Vakbonden verdeeld

“Het is onze morele plicht om tewerkstelling in België te houden en eventueel zelfs te verbreden”, vertelt Dirk De Backere van ACV Puls. “Bovendien krijgen we op deze manier de sleutels mee in handen.”

De liberale vakbond ACLVB, die zich al vanaf het prille begin tegen het idee verzette, zegt geen enkele garantie op papier te hebben gezien dat de tewerkstelling sowieso in ons land zou blijven. “Bovendien wordt het idee ook totaal niet gedragen door het personeel van de bankensector in het algemeen”, zegt vakbondsman Maarten Dedeyne.

ACLVB betwist bovendien de interpretatie van de arbeidswet waarop KBC zich beroept en die de bank-verzekeraar naar eigen zeggen heeft afgetoetst bij de bevoegde overheidsdiensten. “We zijn ervan overtuigd dat dit akkoord niet juridisch sluitend is en het dus op juridisch drijfzand is gebaseerd”, aldus Dedeyne. “De interpretatie van de KBC zorgt voor een complete uitholling van de arbeidsmarkt. Als die interpretatie gevolgd wordt, dan worden de fundamenten van het sociaal overleg op het spel gezet. Dit dossier overstijgt dan ook de bankensector en heeft potentieel een impact op alle sectoren in het land.” De liberale vakbond beraadt zich intern over de te volgen stappen.

Evaluatie

Na afloop van het experiment volgt een evaluatie waarbij zowel de feedback van de klanten als de medewerkers zal worden meegenomen. Mits een positieve evaluatie is KBC van plan om de dienstverlening op zondag voort te zetten.

Indien er te weinig kandidaten worden gevonden, zal het experiment worden geannuleerd. De jobs worden dan ook niet naar Nederland overgeheveld, onderstreept het ACV.