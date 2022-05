Kazen van Milcobel alsnog teruggeroepen, één week na ontdekking van listeria: “We mogen Milcobel niet met Ferrero vergelijken”

Hoe komt het dat Ferrero al vier maanden wist van salmonella en Kinder Surprise-ei­tjes toch in de winkel bleven liggen? “Bij kwaad opzet wachten zware boetes”

Voedingsbedrijf Ferrero, producent van Kinder Surprise, is dan toch op de proppen gekomen met een uitleg voor de salmonellabesmetting die inmiddels in acht landen is vastgesteld. Een besmetting bij een filter op 15 december in de fabriek in Aarlen zou aan de basis liggen. De vraag is nu of het bedrijf er wel alles aan deed om zieke consumenten te vermijden.

7 april