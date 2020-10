Katholieke koepel vernietigend voor nieuwe eindtermen secundair: “Ernstige bedreiging voor kwaliteit onderwijs”

De koepel van het katholiek onderwijs in Vlaanderen reageert bijzonder ontstemd op de goedkeuring van de nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad van het middelbaar onderwijs voor de Vlaamse regering. Ze spreekt over “een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs”. “Leerlingen zullen van alles iets kennen, maar niets meer echt grondig.”

Het is met bijzonder harde taal dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een extra nieuwsbrief uithaalt naar de goedkeuring van de nieuwe eindtermen door de Vlaamse regering vorige week. De koepelorganisatie had vorige week nog bij bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) aangedrongen om de eindtermen nog niet goed te keuren en bij te sturen, maar dat is niet gebeurd. En dat betreurt Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Volgens de koepelorganisatie is het “onhaalbaar om op basis van deze eindtermen te komen tot degelijke lessentabellen”. “De nieuwe eindtermen vormen immers een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs én laten nauwelijks ruimte om vanuit eigen inspiratie, expertise en engagement onderwijs aan te bieden. Er zijn te veel eindtermen en er is te weinig onderwijstijd om ze grondig te verwerven. Er is ook geen tijd voor remediëren, differentiëren, excelleren. Leraren worden louter uitvoerder van wat de overheid voorschrijft. Scholen kunnen nauwelijks nog een eigen aanpak ontwikkelen.”

Nog zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat de nieuwe eindtermen leiden tot “oppervlakkigheid, verschraling, kleurloosheid en nivellering”. “In onze brief aan de minister deden we ook twee voorstellen: de oprichting van een overkoepelende commissie die de eindtermen grondig versobert, en het uitwerken van een overgangsregeling om onze scholen intussen niet in de kou te laten staan. Daarmee wilden we de minister de kans geven om de knelpunten op te lossen. Hij ging er jammer genoeg niet op in.”

Grondwettelijk Hof

De Vlaamse regering had vrijdag de nieuwe eindtermen - de minimumdoelen die leerlingen moeten halen - voor de tweede en de derde graad in het secundair onderwijs principieel goedgekeurd. De nieuwe eindtermen gaan in principe in op 1 september 2021 voor de tweede graad en 1 september 2023 voor de derde graad. Maar Katholiek Onderwijs Vlaanderen hoopt dat het zover niet komt en dat er nog overleg mogelijk is.

Gebeurt dat niet, dan valt niet uit te sluiten dat ze naar het Grondwettelijk Hof trekt voor juridische stappen. “Wij hopen uiteraard dat het niet zover hoeft te komen.”

Minister Weyts reageert verrast

Minister Weyts reageert verrast op de kritiek. “Dit proces loopt al twee jaar. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen was al die tijd een van de belangrijkste partners in de ontwikkelcommissies: zij waren dus zeer nauw betrokken bij de opmaak van de nieuwe eindtermen. De opmerkingen die nu opeens opduiken kunnen in alle openheid besproken worden tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we de lat hoger leggen voor alle leerlingen.”

Gemeenschapsonderwijs had demarche niet zien aankomen

Ook het gemeenschapsonderwijs had de demarche niet zien aankomen. “Wij zijn verrast dat ze in deze fase met dergelijke fundamentele kritiek komen, want alle onderwijsverstrekkers hebben hier mee aan gewerkt en bijgestuurd”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). “Ja, de eindtermen zijn ambitieus maar zijn realiseerbaar binnen de onderwijstijd. Daar zullen we ons samen met onze scholen grondig op voorbereiden en wij zijn al volop bezig aan de leerplannen voor volgend schooljaar. Het is nu alleszins niet het moment om hier onzekerheid rond te creëren. De uitrol van de modernisering met een nieuwe matrix en nieuwe studierichtingen gaat in ieder geval verder. Voor leerlingen die nu in de eerste graad zitten en met de nieuwe eindtermen gewerkt hebben, zal er een breuk ontstaan in hun curriculum vermits de opbouw totaal anders is.”

Het ontwerp van decreet voor de nieuwe eindtermen werd afgelopen vrijdag door de Vlaamse Regering voorgelegd aan de Raad Van State. Daarna volgen hoorzittingen in het Vlaams Parlement. De eindtermen zouden ingaan op 1 september 2021.