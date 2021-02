Katholiek Onderwijs wil zo snel mogelijk tweede en derde graad weer voltijds op schoolbanken

Nu de ene lobbygroep na de andere naar versoepe­lin­gen hengelt: uit wie bestaat de ‘versoepel­bri­ga­de’, en wat willen ze precies?

21 februari De heropening van de kappers heeft de deur opengezet voor een lawine aan vragen om versoepelingen. Elke dag is er wel een andere lobbygroep of instantie die opstaat om versoepelingen te eisen: van de fitnesscentra en privésauna’s over het onderwijs en de cultuursector tot ijsjesverkopers en foorkramers. En niet te vergeten: wij allemaal. Het Overlegcomité van volgende vrijdag wacht de schier onmogelijke taak een traject uit te tekenen dat iedereen gelukkig stemt, zoveel is zeker. De versoepelbrigade: wie zijn dat allemaal, en wie wil wat?