Kat-en-muisspel in Ter Kamerenbos: politie zet waterkanon in en voert arrestaties uit

BrusselDe sfeer op L'Abîme ('De Afgrond') , het 'feest' dat via sociale media aangekondigd werd in het Brusselse Ter Kamerenbos, wordt grimmiger. Honderden jongeren zijn in een kat-en- muisspel verwikkeld met de politie en weigeren te vertrekken. Het waterkanon werd ingezet en er zijn ook al enkele arrestaties uitgevoerd. Een politiehelikopter hangt in de lucht. De organisatoren zeggen dat ze zullen blijven manifesteren zolang de autoriteiten “geen voorstellen doen om jongeren te ontlasten”. “Onze jeugd, de motor van morgen, staat op het punt te breken.”

Lange tijd heerste er een soort gewapende vrede. Op het grasveld aan de vijvers werden enkele honderden aanwezigen vanop een afstand in de gaten gehouden door de politie, die massaal aanwezig was. Kort na 19 uur begonnen de gemoederen te verhitten.

Circa 1.600 mensen lieten op Facebook weten aanwezig te zullen zijn op de ‘afterparty’. Dat zijn er heel wat minder dan op het nepfestival ‘La Boum’ gisteren. Toen trokken duizenden jongeren naar het Ter Kamerenbos, waar het helemaal uit de hand liep.

"Samenkomen in een park, in de open lucht, om te genieten van muziek mag niet bij een aprilvis blijven. Het is een menselijke behoefte", schrijven de organisatoren van L’Abîme op Facebook.

“Wij zijn de vonk”

Het ‘wilde feest’ werd verplaatst van het Jubelpark naar het Ter Kamerenbos, om te vermijden dat mensen tegen de reling zouden gedrukt worden. De organisator - Het collectief ‘L’Abîme’ - roept iedereen op om geen geweld te gebruiken en om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen met het oog op de coronapandemie.

“Organiseren is een groot woord. Wij zijn de vonk, zoals ‘La Boum’ een aprilvis was om het kruit bijeen te brengen”, zei een woordvoerder. “We willen ons recht om bijeen te komen, zonder dat er toelating moet gevraagd worden. Het is duidelijk dat we die niet zouden krijgen, nu we al een jaar leven onder een gezondheidsdictatuur. Vandaar de term ‘wild’ voor onze feesten.”

“Net alsof we terreuraanslag organiseren”

Volgens de woordvoerder doet het collectief niets verkeerds. “Sinds enkele uren hebben we de indruk dat we een terreuraanslag organiseren. Dat toont op welk punt we zijn aanbeland. Het is enkel kwestie van muziek te brengen in een park. Gisteren zijn ze daar zelfs niet toe gekomen. Ik denk dat we het recht aan onze zijde hebben.”

Hij legde uit dat het de intentie is van het collectief om het concept te verspreiden naar een groot aantal Europese steden, zolang het samenscholingsverbod van kracht is. “De jongeren hebben ‘L’Abîme’ of ‘La Boum’ niet nodig. Dat stroomt door hun aderen.”

De woordvoerder hekelde tot slot de repressie van gisteravond en de aanpak van de pandemie. “Men heeft tieners gechargeerd met waterkanonnen, honden en paarden. De regering heeft ons opgesloten, terwijl we sociale dieren zijn die niet zonder contact kunnen leven. Wat we ondergaan, is niet minder dan psychologische marteling.”

In een verklaring op de website labime.be - die later weer werd verwijderd - zeggen de organisatoren dat ze zullen blijven manifesteren zolang de autoriteiten “geen voorstellen doen om onze jongeren te ontlasten”. Volgens het collectief negeert de overheid “die andere gezondheidscatastrofe”. Ze doelt op het mentaal welzijn van de jeugd. “Jongeren zijn de sociale beperkingen beu, ze zijn ten einde raad. Ze verkeren in psychische nood.”

Quote Al maanden trekken psycholo­gen en psychia­ters aan de alarmbel, maar onze autoritei­ten blijven doof. L’Abîme

“Onze jeugd, de motor van morgen, staat op het punt te breken”, klinkt het. Al maanden trekken psychologen en psychiaters aan de alarmbel, maar “onze autoriteiten blijven doof en noemen deze bijeenkomsten keer op keer ‘klappen in het gezicht van zorgverleners’. Wie neemt het op voor de monumentale klap in het gezicht van de jeugd?” De regering heeft niet de minste stappen gezet om de jongeren hun vrijheid terug te geven, meent het collectief.

